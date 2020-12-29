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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге драка молодых женщин вылилась в поножовщину

В Петербурге драка молодых женщин вылилась в поножовщину

0
56
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Горелово драка молодых женщин вылилась в поножовщину

Вчера ранним утром около 05 часов к полицейским через службу 112  поступило сообщение о ножевом ранении. Трагедия произошла в одной из квартир дома по Школьной улице в поселке Горелово. 
Прибывший наряд полиции обнаружил 28-летнюю В. – с ножевым ранением в живот, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Женщина рассказала, что у нее в гостях была знакомая Ж. Подруги выпили, а затем поссорились. Конфликт закончился тем, что Ж., схватив кухонный нож, ударила хозяйку квартиры в живот, а затем скрылась. 
В тот же день сотрудники полиции задержали 29-летнюю убийцу на улице Коммунаров. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанная помещена в следственный изолятор.

Источник: Конкретно.ру
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