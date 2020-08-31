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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер совершил убийство двух человек

В Петербурге пенсионер совершил убийство двух человек

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35
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
В Невском районе пенсионер зарезал тещу и жену. Ему показалось, что женщины хотят его отравить.

Накануне ночью около 2:40 к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о происшествии в доме 76/1 на улице Бабушкина.
Прибывший по адресу наряд полиции обнаружил труп 86-летней пенсионерки и раненую 59-летнюю женщину, которая с переломами основания черепа, левой ключицы, ребер и колото-резаными ранами шеи была госпитализирована в больницу, где в 04:31 скончалась.
По подозрению в убийстве задержан 63-летний пенсионер, который пояснил, что теща и жена пытались его отравить, из-за чего он их убил.
Задержанный был доставлен в 24 отдел полиции, откуда в связи с жалобами на состояние здоровья, с подозрением на инфаркт, госпитализирован в Госпиталь ветеранов войн, где помещен в реанимацию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район ножевое ранение убийство пенсионеры
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