В Петербурге пенсионер совершил убийство двух человек

Накануне ночью около 2:40 к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о происшествии в доме 76/1 на улице Бабушкина.

Прибывший по адресу наряд полиции обнаружил труп 86-летней пенсионерки и раненую 59-летнюю женщину, которая с переломами основания черепа, левой ключицы, ребер и колото-резаными ранами шеи была госпитализирована в больницу, где в 04:31 скончалась.

По подозрению в убийстве задержан 63-летний пенсионер, который пояснил, что теща и жена пытались его отравить, из-за чего он их убил.

Задержанный был доставлен в 24 отдел полиции, откуда в связи с жалобами на состояние здоровья, с подозрением на инфаркт, госпитализирован в Госпиталь ветеранов войн, где помещен в реанимацию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).