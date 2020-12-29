В Петербурге молодая женщина зарезала своего сожителя

Вчера ночью, около 02 часов к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 32-летняя петербурженка, которая сообщила стражам порядка о том, что нашла труп в квартире на Полюстровском проспекте.

Полицеские по прибытии на место обнаружили труп 32-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. По горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемого убийцу мужчины — 37-летнюю женщину, которая, по версии полицейских, около двух часов ночи в своей квартире после совместного распития алкоголя убила ножом своего сожителя.

С места преступления изъяли следы пальцев рук, нож и постельное белье со следами вещества бурого цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанную поместили в изолятор временного содержания.