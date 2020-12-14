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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина похитил у друга автомобиль и пьяный катался по городу

В Петербурге мужчина похитил у друга автомобиль и пьяный катался по городу

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Молодой человек отобрал ключи от автомобиля своего знакомого и в пьяном состоянии катался по центру Петербурга.

Минувшим воскресеньем к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от 45-летнего мужчины, работающего сварщиком. Он сообщил, что ночью в квартире одного из домов по Нарвскому проспекту его знакомый в ходе внезапного возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков избил его руками и похитил куртку. При этом в куртке находился мобильный телефон, банковские карты, документы и ключи от его автомобиля «Форд-Фокус». По словам заявителя, его знакомый после произошедшего скрылся на указанном автомобиле в неизвестном направлении. Позднее в полицию поступила телефонограмма о получении травм потерпевшим.

В ходе работы по данному заявлению установлено, что около двух часов дня данный автомобиль был остановлен на проспекте Добролюбова нарядом ДПС под управлением 21-летнего гражданина, находившегося в нетрезвом состоянии и представившегося владельцем транспортного средства, демонстрировавшего полицейским документы на данное авто. В отношении мужчины были составлены протоколы об административном правонарушении, а автомобиль помещен на штрафстоянку.

В результате разбирательства после заявления о грабеже полицейские задержали 21-летнего водителя. По уточненной информации, им оказался житель Оренбургской области, нигде не работающий.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район грабеж автомобиль
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