В Петербурге задержали угоне автомобиля такси

Вчера ночью в 00:10 сотрудниками ДПС ОГИБДД УМВД по Красносельскому району Петербурга у дома 23 по улице Авангардной для проверки документов был остановлен автомобиль «Фольксваген Поло» белого цвета. За рулем находился 35-летний неработающий житель Кировского района города. При этом иномарка имела явные признаки ДТП. Водитель не смог предоставить полицейским документы на данный автомобиль, и был доставлен в отдел полиции. Оказалось, что мужчина ранее 8 раз судим за кражи.

В то время, пока в отношении него составляли административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, около 07.30 в отдел полиции обратился 44-летний водитель агрегатора такси. Оказалось, что задержанный – его знакомый, и автомобиль «Фольксваген Поло» принадлежит таксисту на основании договора аренды. Он пояснил, что 15 ноября в период с 14.00 до 18.00 знакомый после совместного распития спиртных напитков по месту жительства таксиста на проспекте Ветеранов похитил ключи от иномарки и на ней скрылся.

Автомашина после осмотра передана под сохранную расписку. Обстоятельства получения повреждений иномаркой устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.