Вчера к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 38-летняя петербурженка, которая заявила на мужа сестры. Женщина утверждает, что в ночь с 5 на 6 декабря в квартире на Муринской дороге свояк совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2010 года рождения, находившейся в гостях.
Дядю малолетки задержали ранним утром 6 декабря в его квартире. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.
В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил
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Опубликовал: Fedorov
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Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.
Вчера к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 38-летняя петербурженка, которая заявила на мужа сестры. Женщина утверждает, что в ночь с 5 на 6 декабря в квартире на Муринской дороге свояк совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2010 года рождения, находившейся в гостях.
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