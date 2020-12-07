В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил

Вчера к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 38-летняя петербурженка, которая заявила на мужа сестры. Женщина утверждает, что в ночь с 5 на 6 декабря в квартире на Муринской дороге свояк совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2010 года рождения, находившейся в гостях.

Дядю малолетки задержали ранним утром 6 декабря в его квартире. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.