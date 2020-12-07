ента новостей

15:52
В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»
15:46
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина
15:37
В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог
15:29
Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»
15:24
В Ленобласти нашли скелетированные останки человека
14:09
Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza
13:49
Срок подачи заявок на фестиваль «Герои большой страны» продлевается
12:22
В Большом зале Филармонии выступит пианист Николай Луганский
12:05
Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту
12:00
В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил
11:25
В Петербурге полицейские ликвидировали нарколабораторию
09:11
Они закрылись
08:46
Чубайс произвел залп
00:49
Умер бывший декан исторического факультета СПбГУ Игорь Фроянов
21:28
Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»
19:34
В Ленобласти водители общевойсковой армии ЗВО обучаются вождению в экстремальных условиях
19:31
«Защитники воздушного пространства» над Северной столицей отметили день образования соединения
08:58
Умерла старейшая петербурженка
08:19
Поток пассажиров снизился
12:41
Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»
12:38
Выставка «Monochrom»
12:35
В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль
12:00
В Невском районе мужчина развлекался стрельбой на улице
11:48
В центре Петербурга в мужчину стреляли из травмата
11:42
В Ленобласти полицейские вскрыли мошенничество с присвоением земельных участков
11:28
Трансляции предновогодних концертов Петербургской филармонии
11:23
Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков
11:17
В Петербурге состоялся Форум профессионального развития #ProfiMama
08:22
Зря вкладывали в структуру Чубайса
07:56
Что с прожиточным минимумом?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил

В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил

0
54
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Вчера к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 38-летняя петербурженка, которая заявила на мужа сестры. Женщина утверждает, что в ночь с 5 на 6 декабря в квартире на Муринской дороге свояк совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2010 года рождения, находившейся в гостях.
Дядю малолетки задержали ранним утром 6 декабря в его квартире. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район педофил
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-12-2017, 14:49
В Красногвардейском районе задержали отчима педофила
25-12-2017, 14:21
В Приозерском районе Ленобласти задержан педофил
4-09-2017, 10:57
В Ленобласти задержан педофил
2-10-2017, 13:15
В Киришах задержан насильник
21-04-2020, 11:26
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери
19-01-2018, 12:14
В Калининском районе мужчина более двух лет насиловал дочь

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
249
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
276
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 097
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 524
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх