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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине аферисты выманили у женщины более 2,4 миллиона рублей

В Пушкине аферисты выманили у женщины более 2,4 миллиона рублей

0
64
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Более 2,4 миллиона рублей выманили мошенники у специалиста «Водоканала».

Накануне 47-летней жительнице города Пушкин с номера, с колом Москвы, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка «ВТБ». Обманным путем аферисты убедили женщину сообщить им реквизиты своей банковской карты и код из SMS-сообщения.
После этого с кредитки жертвы было списано 2 миллиона 407 342 рублей.
По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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