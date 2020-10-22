В Пушкине аферисты выманили у женщины более 2,4 миллиона рублей

Накануне 47-летней жительнице города Пушкин с номера, с колом Москвы, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка «ВТБ». Обманным путем аферисты убедили женщину сообщить им реквизиты своей банковской карты и код из SMS-сообщения.

После этого с кредитки жертвы было списано 2 миллиона 407 342 рублей.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.