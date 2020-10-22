Накануне 47-летней жительнице города Пушкин с номера, с колом Москвы, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка «ВТБ». Обманным путем аферисты убедили женщину сообщить им реквизиты своей банковской карты и код из SMS-сообщения.
После этого с кредитки жертвы было списано 2 миллиона 407 342 рублей.
По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
В Пушкине аферисты выманили у женщины более 2,4 миллиона рублей
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Опубликовал: Fedorov
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Более 2,4 миллиона рублей выманили мошенники у специалиста «Водоканала».
Накануне 47-летней жительнице города Пушкин с номера, с колом Москвы, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка «ВТБ». Обманным путем аферисты убедили женщину сообщить им реквизиты своей банковской карты и код из SMS-сообщения.
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