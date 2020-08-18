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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки накопления представившись чиновниками из администрации

В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки накопления представившись чиновниками из администрации

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
У 85-летней петербурженки выманили 120 000 рублей под предлогом получения «денежной компенсации».

В прошлый вторник днем 85-летней жительнице Выборгского района Петербурга на городской телефон поступил звонок от неизвестных, которые представились работниками районной администрации. Под  предлогом получения денежной компенсации в размере 600 000 рублей лже-чиновники убедили бабушку в необходимости оплаты «налогов и комиссии».
В тот же день пенсионерка перевела на почте на Лесном проспекте 40 000 рублей на имя некоего Беляева. На следующий день на имя Макарова женщина отправила перевод в сумме 25 000 рублей, и еще 55 000 улетели в никуда 13 августа. Общий размер ущерба составил 120 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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