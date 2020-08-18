В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки накопления представившись чиновниками из администрации

В прошлый вторник днем 85-летней жительнице Выборгского района Петербурга на городской телефон поступил звонок от неизвестных, которые представились работниками районной администрации. Под предлогом получения денежной компенсации в размере 600 000 рублей лже-чиновники убедили бабушку в необходимости оплаты «налогов и комиссии».

В тот же день пенсионерка перевела на почте на Лесном проспекте 40 000 рублей на имя некоего Беляева. На следующий день на имя Макарова женщина отправила перевод в сумме 25 000 рублей, и еще 55 000 улетели в никуда 13 августа. Общий размер ущерба составил 120 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).