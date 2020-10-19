ента новостей

12:41
Пожар в Ленобласти унес жизнь человека
10:09
Штаб Трампа не уверен в победе
09:07
«Безмасочник» выплатит штраф
10:06
Коронавирус в офисе
09:12
Дельфинарий закроется?
19:56
Саженец за макулатуру – проект по озеленению города реализуется в Петербурге
14:36
Концерт к 100-летию Филармонии
13:00
На Петербургском нефтяном терминале потушили условный пожар
12:56
В период пандемии четвероногие друзья не остались без поддержки
12:54
Вечер памяти Сергея Васильева
11:17
В Ленобласти экипажи армейской авиации провели боевые стрельбы
11:14
Юнармейцы Петербурга готовятся к Параду Памяти в Самаре
11:07
Ход реставрации Александровского дворца оценили эксперты Главгосэкспертизы
10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
10:46
Пандемии назло: петербургские доноры сдали более 80 литров крови на дне донора в октябре
10:38
Полицейские Петербурга обезвредили группу аферистов, обманывающих доверчивых пенсионеров
10:27
В Петербурге задержали аферисток обманувших 96-летнюю ветерана Великой Отечественной войны
10:21
Оркестры Санкт-Петербургского гарнизона примут участие в проекте «Марши наших побед»
10:17
Виртуальная фотовыставка «Медицина в Санкт-Петербурге: вызовы XX столетия »
10:10
Раскрыт еще один способ мошенничества
09:20
Петербург может лишиться Евро
12:42
Волонтеры начали работу в «красной» зоне временного госпиталя в «Ленэкспо»
12:34
Состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мой Петербург. Послание».
12:31
В маршрутках Петербурга подорожал проезд
12:17
В Ленобласти откроется выставка о русских «лафавьерцах»
12:15
Александр Беглов и руководитель Росстандарта обсудили развитие инфраструктуры качества
12:13
Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга получила «Знак качества»
11:17
В Петербурге две аферистки «обменяли» пенсионерке полутора миллионов рублей
10:41
В Петербурге женщина вовлекла в преступление сына-восьмиклассника
10:32
В Петербурге задержали серийных автоворов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » Пожар в Ленобласти унес жизнь человека

Пожар в Ленобласти унес жизнь человека

0
0
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Пожар в Васкелово: один погибший, пострадали мать и сын. Сгорел дачный дом на общей площади 50 кв. м.

Сообщение о пожаре в СНТ «ВНИИ», во Всеволожском районе Ленинградской области поступило 19 октября в 01:10 ночи. Горел дачный дом на общей площади 50 кв. м.  На месте происшествия работали дежурные смены 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области, а также пожарно-спасательная служба Агалатово (12 человек, 4 ед. техники), сообщает региональный МЧС. В 03:03 пожар был ликвидирован.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в деревянном двухэтажном доме обрушилась крыша. В ожоговый центр были доставлены 43-летняя женщина и ее 21-летний сын. При разборе завалов обнаружен труп владельца дома, 72-летнего пенсионера.
Причина возгорания устанавливается.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-03-2019, 11:48
В Ленобласти сгорел дачный дом
2-06-2020, 16:30
В Ленобласти пожилая петербурженка погибла на пожаре
17-12-2019, 09:27
В Ленобласти тушили дачный дом
15-01-2019, 10:43
В Ленобласти тушили пожар в квартире
19-07-2018, 12:05
В Кировском районе Ленобласти горел дачный дом
11-03-2019, 10:20
В Ленобласти тушили дачный дом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
203
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
241
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
314
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
611
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх