Пожар в Ленобласти унес жизнь человека

Сообщение о пожаре в СНТ «ВНИИ», во Всеволожском районе Ленинградской области поступило 19 октября в 01:10 ночи. Горел дачный дом на общей площади 50 кв. м. На месте происшествия работали дежурные смены 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области, а также пожарно-спасательная служба Агалатово (12 человек, 4 ед. техники), сообщает региональный МЧС. В 03:03 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в деревянном двухэтажном доме обрушилась крыша. В ожоговый центр были доставлены 43-летняя женщина и ее 21-летний сын. При разборе завалов обнаружен труп владельца дома, 72-летнего пенсионера.

Причина возгорания устанавливается.