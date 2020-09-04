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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские выявили факт мошенничества при получении выплат

В Петербурге полицейские выявили факт мошенничества при получении выплат

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Экс-работница соцучреждения получила почти 300 тысяч рублей в виде пособия по безработице за ее бывшего воспитанника.

В минувший четверг оперативниками Управления уголовного розыска Главка совместно с уголовным розыском Петроградского района Петербурга по месту жительства была задержана гражданка, которая подозревается в мошенничестве при получении выплат.
Оперативниками установлено, что в период с марта по июль 2020 года в центр занятости были предоставлены заведомо недостоверные данные 22-летнего бывшего воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, дающие право на получение пособий по безработице, на данный момент находящего под арестом за совершенные им противоправные деяния. Сумма незаконной выгоды составила почти 300 тысяч рублей.
По данному факту Следственным управлением УМВД России Петроградскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 41-летней бывшей работницы социального отдела бюджетного учреждения. В результате обысков, проведенных в квартире ее проживания, изъят паспорт, нотариальная доверенность от 22-летнего бывшего воспитанника, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 4 мобильных телефона, 2 планшета, ноутбук с зарядным устройством, документы на имя указанного мужчины, банковские карты, карты памяти и сим-карты.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
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