В Петербурге задержали таксиста, который незаконно присвоил автомобиль

Летом прошлого года, 19 июня к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 40-летняя гражданка, которая заявила об угоне от дома 106/1 по проспекту Просвещения автомобиля «Киа Рио», принадлежащего ее другу. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (кража).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что указанная гражданка передала данный автомобиль в пользование по договору аренды 41-летнему таксисту, который перепродал указанный автомобиль другому гражданину за 100 тысяч рублей.

23 марта 2020 года уголовное дело переквалифицировано по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.