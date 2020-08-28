ента новостей

14:58
В Ленобласти обнаружили алкоголь с поддельными специальными марками
14:54
Полицейские Фрунзенского района задержали автоугонщиков
14:48
В Петербурге обезвредили карманницу
14:43
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
14:42
На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
14:39
В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении салона сотовой связи
14:37
В Петербурге задержали группу квартирных воров
14:33
Пожарный номер 01!
08:56
Почему Путин поддержал Лукашенко
08:30
Самая высокая смертность по коронавирусу
23:53
Поражение «Зенита» от «Динамо» - холодный душ и стимул к новым победам
11:45
В Ленобласти по горячим следам раскрыли кражу со счета пенсионера
11:42
В Купчино полицейские ликвидировали наркоплантацию
07:35
Учителей проверят
07:16
Город готовится ко второй волне covid-19
23:23
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
19:54
ЗСД подключат к Широтной магистрали скоростного движения
19:52
Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
17:16
Ежегодный выставочный проект «Расскажи мне о войне»
17:14
В эти выходные пройдет Ораниенбаумский Морской Фестиваль
14:04
Социально-благотворительный проект «Будь с Городом!»
13:59
Награждение лучших волонтеров и партнеров акции #МыВместе
13:55
В городе Ломоносов аферисты увели у пенсионера крупную сумму денег
13:19
В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ
13:17
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
13:14
В Гатчине пенсионер перевел аферистам 2,2 миллиона рублей
13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
08:48
Кто отравил Навального?
08:21
Если в Прибалтику и Финляндию нельзя…
00:53
Митрополит Варсонофий прибыл на заседание Святейшего Синода 25 августа
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге обезвредили карманницу

В Петербурге обезвредили карманницу

0
21
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Молодая девушка подозревается в серии краж мобильных телефонов у прохожих в центре города.

В минувший вторник оперативниками отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по подозрению в хищении мобильного телефона у девушки-подростка была задержана 20-летняя уроженка Рязанской области. Ранее гражданка уже не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность задержанной еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в начале августа на Невском проспекте.

В обоих случаях добычей злоумышленницы стали мобильные телефоны. В одном из случаев – на Невском проспекте на улице, а во втором – в магазине косметики на этом же проспекте. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленница находится под стражей.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-04-2020, 13:33
В Петербурге полицейские задержали «карманницу»
28-02-2019, 10:21
В Калининском районе в автобусе задержали карманницу
24-01-2020, 13:20
В центре Петербурга задержали двух «карманников»
25-10-2019, 11:50
В ТЦ на Лиговском проспекте задержали карманника
13-10-2017, 12:53
В торговом центре на Балканской задержали карманницу
29-01-2020, 10:56
В Петербурге за кражу смартфона задержан мигрант

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
112
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
155
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
260
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
255
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
Наверх