В Петербурге обезвредили карманницу

В минувший вторник оперативниками отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по подозрению в хищении мобильного телефона у девушки-подростка была задержана 20-летняя уроженка Рязанской области. Ранее гражданка уже не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность задержанной еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в начале августа на Невском проспекте.

В обоих случаях добычей злоумышленницы стали мобильные телефоны. В одном из случаев – на Невском проспекте на улице, а во втором – в магазине косметики на этом же проспекте. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленница находится под стражей.