В Калининском районе мужчина погиб при падении с высоты

Сегодня ночью, около 04:59 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от администратора ресторана, расположенного в доме 42 по улице Бутлерова. Девушка рассказала, что с верхних этажей дома выпал человек. Мужчина погиб.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», погибшим является 54-летний Валентин Верещака, бывший сотрудник городской администрации. Мужчина ранее работал в Комитете имущественных отношений, КГИОП, возглавлял аппарат вице-губернатора Михаила Мокрецова. С ним и ушел с госслужбы после избрания Александра Беглова.

«Прославился» Верещака в июле 2014 года, когда его заметили прогуливающимся без штанов по Невскому проспекту. Прогулка закончилась в НИИ скорой помощи. «Термический ожог верхних конечностей, сотрясение головного мозга, гематомы на левой скуле, запах алкоголя», - таково было заключение врачей.