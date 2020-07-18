В Колпино на пожаре погибли два человека

Сегодня ночью, в 02:04 на пуль дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в доме 4 на бульваре Трудящихся в городе Колпино. В однокомнатной квартире площадью 32 кв.метра горела обстановка по всей площади.

В 04:46 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на месте происшествия обнаружены два обгоревших трупа – неустановленные мужчины, на вид 30 и 40 лет. Еще один мужчина, спасаясь от огня, повис на карнизе 9-го этажа, но сорвался и упал. Его доставили в НИИ скорой помощи с диагнозом: кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, закрытая травма живота, острое инголяционное отравление смесью дымов, термический ожог пламенем левого предплечья и правой кисти 1-2 степени. Мужчина помещен в реанимацию.