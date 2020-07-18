ента новостей

14:05
В Курортном районе ликвидирована подпольная нарколаборатория
13:59
В Колпино на пожаре погибли два человека
13:50
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД
09:12
Уличные кафе заработали
07:08
Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?
19:18
Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова
11:55
В Петербурге раскрыто два эпизода мошенничества в сфере эзотерики
11:47
В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника
10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
10:06
Вишневский раскритиковал новую схему
09:38
Наступил свадебный бум
16:53
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
15:05
В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения
14:55
В Петербурге задержан налетчик на отделение банка
14:22
В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта
12:14
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей
12:08
На севере Петербурга задержали поджигателя кроссовера
07:58
Какие проекты являются лучшими?
07:57
Что теперь будет с выборами?
00:44
«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы в туре РПЛ
22:14
Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови
19:23
Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня
19:19
В районе развязки КАД с Выборгским шоссе перекроют разворотную петлю
15:59
Итоги конкурса «Делаем детство», приуроченного ко Дню фотографа
15:56
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания во Фрунзенском и Невском районах
13:27
В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей
13:12
С начала июля Россельхознадзор проконтролировали ввоз 115 тысяч тонн продукции растительного происхождения
12:48
Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря
11:23
В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину
11:10
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино на пожаре погибли два человека

В Колпино на пожаре погибли два человека

0
25
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МЧС
Двое мужчин погибли в ночном пожаре в Колпино. Еще один получил тяжелые травмы при падении с высоты.

Сегодня ночью, в 02:04 на пуль дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в доме 4 на бульваре Трудящихся в городе Колпино. В однокомнатной квартире площадью 32 кв.метра горела обстановка по всей площади.

В 04:46 пожар был ликвидирован.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на месте происшествия обнаружены два обгоревших трупа – неустановленные мужчины, на вид 30 и 40 лет. Еще один мужчина, спасаясь от огня, повис на карнизе 9-го этажа, но сорвался и упал. Его доставили в НИИ скорой помощи с диагнозом: кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, закрытая травма живота, острое инголяционное отравление смесью дымов, термический ожог пламенем левого предплечья и правой кисти 1-2 степени. Мужчина помещен в реанимацию.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпино Колпинский район пожар обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-06-2020, 13:42
В Петербурге на пожаре погибли четыре человека
21-04-2020, 10:52
На Васильевском острове тушили пожар в квартире
24-10-2018, 11:20
В Петергофе на пожаре обнаружены два сильно обгоревших трупа
14-10-2019, 10:28
В Ленобласти на пожаре погибли два человека
5-12-2017, 15:14
Пожар в квартире в Колпино
27-07-2018, 09:26
В Невском районе на пожаре погибли два человека

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
450
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
422
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
363
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
387
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх