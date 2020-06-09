В Курортном районе задержали электрика обокравшего пенсионерку

Днем минувшего воскресенья, в 13:35 к полицейским Курортного района Петербурга обратилась женщины, которая сообщила, что 2 июня в дневное время к её 75-летней бабушке, пенсионерке, проживающей в городе Сестрорецк, приходил электрик по заявке, подаваемой ранее. После его ухода пенсионерка обнаружила отсутствие денежных средств в размере около 10 тысяч долларов.

В результате выезда полицейских по адресу проживания потерпевшей установлено, что 2 июня пенсионерка сделала заявку в ЖКХ по ремонту электропроводки. 3 июня около 14:30 к заявительнице по указанному адресу пришел неизвестный, который представился Константином, произвел ремонт и ушел.

7 июня в 13:00 пенсионерка попросила свою внучку проверить наличие денежных средств, находящихся на шкафу в одной из комнат. Бумажный конверт, в котором находились денежные средства, оказался пустым.

7 июня в 22:07 по месту проживания по подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний гражданин, работающий электриком. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Решается вопрос об избрании меры пресечения.