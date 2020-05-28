В Петербурге раскрыто мошенничество в отношении 88-летней пенсионерки

В Московском районе Петербурга задержан злоумышленник, продавший 88-летней жительнице Московского района назальный спрей за 22 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в минувший вторник около шести часов вечера к полицейским Московского района Петербурга обратилась 88-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что немногим ранее к ней в квартиру пришел мужчина, который ввёл её в заблуждение и продал назальный спрей за 22 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уже на следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 21 по улице Победы по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний петербуржец. Похищенное изъято. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.