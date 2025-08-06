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Питерец.ру » Политика » В Ленобласти приоритет другим дорогам вместо КАД-2?

В Ленобласти приоритет другим дорогам вместо КАД-2?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
sanktpeterburg.bezformata.com
Власти Ленобласти рассматривают возможность переноса сроков строительства КАД-2 ради финансирования других дорожных проектов в регионе

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленобласти инициировали пересмотр планов строительства КАД-2, предлагая сместить акценты в дорожном строительстве. Глава региона Александр Дрозденко адресовал письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, в котором выразил мнение о целесообразности приостановки реализации второго кольца КАД-2. Причина – необходимость концентрации ресурсов на других, более актуальных дорожных проектах.

В частности, предлагается активизировать работы по созданию автодороги Юкки – Кузьмолово и довести до конца строительство обхода Мурино. Для этого требуется перераспределение финансовых средств в пользу этих объектов, имеющих первостепенное значение.

Губернатор убежден, что подобные меры позволят оперативно решить транспортные проблемы во Всеволожском районе, где существующая дорожная сеть испытывает колоссальную нагрузку. Официальное письмо с соответствующим предложением направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину.

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