В Ленобласти начинается предвыборная кампания

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области определился круг претендентов на пост губернатора. По данным на сегодня, в выборах намерены принять участие девять кандидатов, в том числе действующий губернатор Дрозденко.

Теперь их должны будут зарегистрировать. Потом каждый кандидат представит свою программу развития региона, обозначит приоритеты и пути решения актуальных проблем. Избиратели смогут ознакомиться с предвыборными инициативами и выбрать того кандидата, который наиболее полно отвечает их ожиданиям.

Ожидается, что предвыборная кампания будет насыщенной и интересной, а избиратели смогут увидеть и оценить предложения кандидатов. Однако наибольшие шансы на победы имеются у Александра Дрозденко. Вряд ли кто-то сможет составить ему реальную конкуренцию.