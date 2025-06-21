Появится памятник Жириновскому?

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге рассматривается возможность установки монумента в честь Владимира Жириновского. Инициатива предполагает увековечивание памяти политика в одном из общественных мест города.

Предложение о создании памятника Жириновскому вызвало неоднозначную реакцию среди жителей и экспертов. Одни считают, что вклад политика в российскую историю и культуру заслуживает признания в виде монумента. Другие выражают сомнения относительно целесообразности установки памятника именно сейчас, учитывая различные оценки деятельности Жириновского.

Место для возможного размещения памятника пока не определено, однако рассматриваются несколько вариантов в центральных районах города. Окончательное решение будет принято после проведения общественных обсуждений и согласования с профильными комитетами городской администрации.

Вопрос о финансировании проекта также остается открытым. Предполагается, что средства на создание и установку памятника могут быть выделены из внебюджетных источников, включая пожертвования сторонников политика и заинтересованных организаций. Инициаторы проекта надеются, что памятник Жириновскому станет не только данью уважения к его памяти, но и новым культурным объектом, привлекающим внимание горожан и туристов.