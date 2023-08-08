В Петербурге объявлен архитектурный конкурс на создание памятника Федору Шаляпину

В Петербурге объявлен архитектурный конкурс на эскизный проект памятника выдающему русскому певцу Федору Шаляпину. Его планируется установить в Александровском парке Петроградского района, вблизи государственного Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина.

Этот театр (до революции - Народный дом, в советский период – кинотеатр «Великан», позднее Санкт‑Петербургский мюзик-холл) был любимой сценической площадкой артиста. Сейчас в здании идут масштабные реставрационные и ремонтные работы.

В 1999 году недалеко от театра был установлен закладной камень будущего памятника Федору Шаляпину. По разным причинам он так и не был создан.

В этом году Петербург отмечает 150-летие со дня рождения великого артиста. Подготовлена масштабная и разнообразная программа, в которой участвуют музеи и музыкальные театры города, библиотеки и общественные пространства. Принято решение воплотить идею создания памятника всемирно известному русскому басу.

«Юбилей – знаковое событие не только для нашего города, но и для России, для всех почитателей таланта Федора Ивановича. Планы по установке памятника давние, и мы должны сделать все, чтобы они реализовались. Место определено, горожане ждут этого события. Уверен, что в конкурсе примут участие лучше скульпторы и творческие мастерские страны, и в городе появится памятник, достойный великого артиста», - отметил губернатор Александр Беглов.

Установка монумента планируется в соответствии с Перечнем выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Санкт‑Петербургом (Ленинградом) и память о которых не увековечена в городе посредством установки произведений монументального искусства. Имя Федора Шаляпина включено в состав Перечня. Установка монумента планируется за счет бюджетных средств.

Организатор конкурса - Комитет по градостроительству и архитектуре, Заявки на участие принимаются до начала ноября. Заказчик конкурса и инициатор установки памятника - администрация Петроградского района. Конкурс пройдет в один этап и завершится выставкой эскизных проектов.