ента новостей

13:25
В Ленобласти мужчина ударил подростка битой по лицу
12:46
В Петербурге задержан самокатчик-грабитель
12:42
В Петербурге задержан стрелявший в водителя мусоровоза
12:36
В Петергофе пенсионеркаперевела мошенникам более 2,4 млн рублей
12:30
В Парголово автоледи на иномарке сбила восьмилетнего мальчика
12:28
В Петербурге задержан карманник-гастролер
10:34
В Петербурге объявлен архитектурный конкурс на создание памятника Федору Шаляпину
10:18
В Ленобласти мигранты устроили массовую драку
23:22
Российские шахматисты Ян Непомнящий и Пётр Свидлер прошли в 1/16 финала Кубка мира в Баку, а вот Аниш Гири, Теймур Раджабов и Александра Костенюк проиграли тай-брейки и вылетели
17:44
Петербургский футбольный клуб «Динамо» вырывал ничью в домашнем поединке с «Тверью»: спасительный гол забил Никита Танков
17:02
День рождения Михаила Зощенко
16:45
СКА в результативном матче обыграл «Сочи» на предсезонном турнире, Арсений Грицюк сделал дубль
16:41
«Помогаем семьям, которым непросто»: в рамках акции «Собери ребёнка в школу» единороссы вручили наборы для учёбы слабослышащим детям
16:29
В Петербурге построят завод для производства новых лекарств
15:49
В Ивангороде пройдет фестиваль «Былины и богатыри»
14:27
В Ленобласти росгвардейцы прошли гонку с препятствиями
13:37
Выставка «Идеальный момент»
13:33
Выставка «Другая сторона леса»
11:12
Ладожский мост два раза разведут для прохода вниз по реке яхт «Мария» и «Надежда»
11:07
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Aurora Borealis» и теплохода «ALCOR STAR»
10:56
В Никольском мужчина на даче стрелял в соседа
10:43
В Мурино мужчину ограбили в собственной квартире
10:35
В Петербурге таксист наехал на ногу 8-летнего мальчика
10:30
В Ломоносове задержали уличного грабителя
10:26
В Петербурге мужчине в ответ на замечание избили и прыснули в лицо из баллончика
10:20
В центре Петербурга полиция задержала подозреваемого в грабеже
09:43
По меньшей мере 30 человек погибли, 67 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Пакистане
09:32
В Мурино 16-летняя петербурженка выпала с 5-го этажа
09:27
В парке Интернационалистов утонула 12-летняя ученица школы–интерната из Купчино
00:38
Поражение «Зенита» от «Динамо» со счётом 2:3 отбросило команду Сергея Семака на немыслимое для действующего чемпиона Росси 6-е место
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге объявлен архитектурный конкурс на создание памятника Федору Шаляпину

В Петербурге объявлен архитектурный конкурс на создание памятника Федору Шаляпину

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Стартовал архитектурный конкурс на создание памятника Федору Шаляпину

В Петербурге объявлен архитектурный конкурс на эскизный проект памятника выдающему русскому певцу Федору Шаляпину. Его планируется установить в Александровском парке Петроградского района, вблизи государственного Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина.

Этот театр (до революции - Народный дом, в советский период – кинотеатр «Великан», позднее Санкт‑Петербургский мюзик-холл) был любимой сценической площадкой артиста. Сейчас в здании идут масштабные реставрационные и ремонтные работы.

В 1999 году недалеко от театра был установлен закладной камень будущего памятника Федору Шаляпину. По разным причинам он так и не был создан.

В этом году Петербург отмечает 150-летие со дня рождения великого артиста. Подготовлена масштабная и разнообразная программа, в которой участвуют музеи и музыкальные театры города, библиотеки и общественные пространства. Принято решение воплотить идею создания памятника всемирно известному русскому басу.

«Юбилей – знаковое событие не только для нашего города, но и для России, для всех почитателей таланта Федора Ивановича. Планы по установке памятника давние, и мы должны сделать все, чтобы они реализовались. Место определено, горожане ждут этого события. Уверен, что в конкурсе примут участие лучше скульпторы и творческие мастерские страны, и в городе появится памятник, достойный великого артиста», - отметил губернатор Александр Беглов.

Установка монумента планируется в соответствии с Перечнем выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Санкт‑Петербургом (Ленинградом) и память о которых не увековечена в городе посредством установки произведений монументального искусства. Имя Федора Шаляпина включено в состав Перечня. Установка монумента планируется за счет бюджетных средств.

Организатор конкурса - Комитет по градостроительству и архитектуре, Заявки на участие принимаются до начала ноября. Заказчик конкурса и инициатор установки памятника - администрация Петроградского района. Конкурс пройдет в один этап и завершится выставкой эскизных проектов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-08-2016, 22:26
Смольным был объявлен конкурс на проект реконструкции Мюзик-холла
24-05-2023, 14:35
Санкт‑Петербургскому музыкальному театру присвоили имя Федора Шаляпина
17-01-2015, 07:56
Установка памятника Бродскому опять откладывается
9-10-2016, 12:01
В Петербурге открыт памятник Федору Углову
28-12-2012, 07:14
За лучший проект памятника в Старой Ладоге назначена премия
9-03-2023, 15:04
Театр «Мюзик-Холл» официально будет носить имя Федора Шаляпина

Происшествия на дорогах

0
32
Сегодня, 12:30
В Парголово автоледи на иномарке сбила восьмилетнего мальчика
0
123
Вчера, 10:35
В Петербурге таксист наехал на ногу 8-летнего мальчика
0
159
6-08-2023, 18:50
В Петербурге в ДТП пострадал 2-недельный младенец
0
225
5-08-2023, 12:45
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Наверх