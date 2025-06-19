Путин встретился с главами информагенств

«Питерец.ру» сообщает, что президент России провел встречу с главами иностранных информагентств. Во время беседы были затронуты различные вопросы – украинский кризис, ирано-израильский конфликт, взаимоотношения Путина и Трампа, а также проблему торговли.

Владимир Путин заявил, что мирное решение украинского вопроса должно быть таким, чтобы это решение имело долгосрочную перспективу. Что касается ирано-израильского конфликта, то сторонам нужно было прийти к соглашению, устраивающему обоюдные интересы.

Владимир Владимирович отметил, что при президенте Трампе украинский конфликт мог бы и не случиться. Российский лидер не исключил возможность личной встречи с главой США, но ее необходимо тщательной подготовить.

По поводу международной торговли путин считает, что она должна развиваться по принципам справедливости. Установленные ранее нормы должны соблюдаться, а не нарушаться.