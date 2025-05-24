Что с переговорами по Украине?

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос мирного урегулирования между РФ и Украиной является одним из наиболее волнующих. Недавно между сторонами состоялись переговоры в Стамбуле. Теперь ведется дальнейшая работа.

Из выступления Сергея Лаврова стало известно, что Россия передаст свой проект документа по мирному урегулированию, после того как будет завершен обмен пленными в рамкам достигнутых договоренностей. По крайней мере, наша сторона готова к такому шагу.

Аналитики считают, что продвижение относительно урегулирования зависит от того, насколько Киев готов пойти на компромисс. Последние события оставляют надежду на решение кризиса, хотят этот вопрос по-прежнему не кажется простым.