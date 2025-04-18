Сколько заработал Бельский?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году доход председателя Законодательного собрания СПб Александра Бельского составил 8,3 млн. руб. В собственности спикера находится дом площадью 301 кв. м, «строение» на 232,6 кв. м. и три земельных участка.

Также Бельский указал, что его супруга заработала в прошлом году 306 тыс. руб. Ей принадлежит два автомобиля: Jaguar XF и BMW X7. Кроме того, у нее есть несколько земельных участков, квартир, домов и строений, которые принадлежат и их несовершеннолетним детям.

Депутат Денис Четырбок также поделился информацией о своих доходах. В 2024 году парламентарий заработал 5,465 млн. руб. Доход его супруги составил 4,25 млн. руб. Четырбок владеет двумя земельными участками, жилым домом площадью 59,1 кв. м. и квартирой площадью 80,6 «квадратов».