Связи с Мариуполем укрепляются еще больше

«Питерец.ру» отмечает, что СПб и Мариуполь укрепляют связи в области транспорта. В ходе встречи представители этих городов поделились опытом работы над различными транспортными проектами.

Города-побратимы активно развивают партнерство в ключевых областях городского хозяйства. Специалисты из Петербурга делятся с коллегами из Мариуполя знаниями и опытом в сфере управления, реализации крупных социально-экономических проектов и модернизации транспортной инфраструктуры.

В рамках рабочей поездки в Мариуполь глава Комтранса Валентин Енокаев обсудил с мэром Олегом Моргуном ключевые вопросы развития транспортной инфраструктуры и расширения взаимодействия в этой области.

Отдельное внимание было уделено вопросу пассажирских перевозок, использованию новых технологий в транспорте, отвечающим требованиям времени. Также были обсуждены перспективные совместные проекты, направленные на улучшение жизни жителей городов-побратимов.