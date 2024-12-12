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Питерец.ру » Общество » Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
pdminstroy.ru
Сосновское сельское поселение из Ленинградской области заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Проект «Модуль контроля улично-дорожной сети и телеграм-бот на базе платформы управления территорией в п. Сосново» из Ленинградской области занял 4 место во второй категории в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2024 года.

«Благодаря реализации проекта в Сосновском сельском поселении удалось создать устойчивый канал взаимодействия между населением и муниципальной властью.  Создание прозрачной системы позволило находить оптимальные и оперативные решения возникающих вопросов. Помимо этого, создана единая система визуального отображения показателей, характеризующих территорию, что в свою очередь привело к повышению оперативности и качества принятия управленческих решений. Всё это, в конечном счёте, направлено на улучшение качества жизни местных жителей», - отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

В целом, в рамках проекта удалось повысить технологичность инфраструктуры и качество управления городскими ресурсами в автоматическом процессе. Появилась возможность значительно минимизировать риски в результате принятых управленческих решений, а также сформировать благоприятный инвестиционный фон. Отдельное внимание уделено комплексному сбору, хранению, обработке и анализу данных по различным направлениям деятельности муниципалитета.

Важным результатом применения цифровых решений стала работа коммунальных служб, особенно в зимний период. К примеру, удалось наладить взаимодействие с населением в части информирования о ситуации с состоянием снежного покрова, планируемых уборках снега и особо скользких местах.

«Администрация Сосновcкого сельского поселения Ленинградской области в 2023 году в пилотном режиме тестировала модули цифровой платформы управления территорией и взаимодействия с населением, создаваемой за счет инвестиционного проекта компании-разработчика Sitronics KT. Муниципальный уровень власти из-за нехватки специализированных цифровых решений серьезно отстает по темпам цифровизации от крупных городов.  Цифровая платформа управления территорией муниципального образования (ЦПУТ) призвана повышать эффективность управления за счет сервисов, предоставляющих объективную информацию по ключевым направлениям для главы территориального образования. Мы рады, что Сосново удалось занять призовое место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и теперь у муниципалитета появятся средства на внедрение и развитие модулей ЦПУТ», - рассказал глава администрации Сосновского сельского поселения Сергей Шаров.

Всего в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город» в этом году поступило 127 заявок из 48 регионов (в I категории – 103 заявки, во II категории – 24 заявки). Конкурс проводится для выявления, поощрения и распространения примеров успешных проектов органов местного самоуправления, в том числе по решению вопросов местного значения.

Справочно

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В проекте участвуют 213 городов, численность жителей которых превышает 100 тысяч человек. На данный момент подписаны соглашения с 92 городами-пилотами из 49 регионов, взявшими на себя повышенные обязательства по реализации комплекса дополнительных мер по «умному» благоустройству.

Цель проекта «Умный город» – к 2024 году увеличить долю жителей городов, участвующих с использованием цифровых технологий в процессе управления городом, до 60%, а среднее IQ городов – до 30%.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район
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