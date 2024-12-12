Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Проект «Модуль контроля улично-дорожной сети и телеграм-бот на базе платформы управления территорией в п. Сосново» из Ленинградской области занял 4 место во второй категории в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2024 года.
В целом, в рамках проекта удалось повысить технологичность инфраструктуры и качество управления городскими ресурсами в автоматическом процессе. Появилась возможность значительно минимизировать риски в результате принятых управленческих решений, а также сформировать благоприятный инвестиционный фон. Отдельное внимание уделено комплексному сбору, хранению, обработке и анализу данных по различным направлениям деятельности муниципалитета.
Важным результатом применения цифровых решений стала работа коммунальных служб, особенно в зимний период. К примеру, удалось наладить взаимодействие с населением в части информирования о ситуации с состоянием снежного покрова, планируемых уборках снега и особо скользких местах.
Всего в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город» в этом году поступило 127 заявок из 48 регионов (в I категории – 103 заявки, во II категории – 24 заявки). Конкурс проводится для выявления, поощрения и распространения примеров успешных проектов органов местного самоуправления, в том числе по решению вопросов местного значения.
Справочно
Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В проекте участвуют 213 городов, численность жителей которых превышает 100 тысяч человек. На данный момент подписаны соглашения с 92 городами-пилотами из 49 регионов, взявшими на себя повышенные обязательства по реализации комплекса дополнительных мер по «умному» благоустройству.
Цель проекта «Умный город» – к 2024 году увеличить долю жителей городов, участвующих с использованием цифровых технологий в процессе управления городом, до 60%, а среднее IQ городов – до 30%.