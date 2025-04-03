В Мариинском дворце наградили победителей всероссийского студенческого конкурса

В Мариинском дворце чествовали победителей всероссийского студенческого конкурса, посвященного особенностям развития местного самоуправления в муниципальных образованиях. Организаторами конкурса выступили Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия и Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга. В конкурсе приняли участие 70 студентов из ведущих вузов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также из Москвы, Барнаула, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Иркутска и Челябинска.

Антон Рудаков, заместитель председателя постоянной комиссии по организации публичной власти и административно-территориальному устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, зачитал приветствие от имени председателя Законодательного Собрания Александра Бельского. В приветствии подчеркивалась важность конкурса как площадки для проявления таланта и анализа процессов местного самоуправления, а также выражалась благодарность студентам и их наставникам.

После презентаций студенческих работ состоялась дискуссия с участием Всеволода Беликова, председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и председателя Комитета по законодательству ЗС СПб, депутатов Антона Рудакова и Андрея Алескерова, и Павла Дайняка, члена президиума Совета муниципальных образований СПб и главы муниципального образования МО Литейный округ.

В завершение мероприятия победители конкурса были награждены. Преподавателям вузов были вручены благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и грамоты Совета муниципальных образований.