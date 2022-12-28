Награждены победители конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований в 2022 году

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок, Наталия Астахова и Всеволод Беликов приняли участие в церемонии награждения победителей и лауреатов XIV ежегодного конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований. Она состоялась в Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды.

В финальном этапе конкурса были представлены 67 объектов благоустройства в семи номинациях. Званий победителей и лауреатов удостоился 21 объект. Лидерами признаны муниципальные образования Московская застава, Посадский, Комендантский Аэродром, город Красное Село, поселок Александровское, Ржевка, город Кронштадт. Благоустройство проведено в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– В 2022 году муниципальные образования за счет субсидий городского бюджета построили 30 детских и 15 спортивных площадок. Рад, что по итогам конкурса победители есть и среди входящих в мой избирательный округ муниципальных образований, – прокомментировал Александр Ходосок.

Добавим, что в 2022 году субсидии на благоустройство и озеленение получили 19 муниципальных образований. Было заключено 25 соглашений, работы в рамках которых выполнены в срок. В 2023 году число получателей субсидий увеличилось до 43. На 2023-2025 годы на благоустройство территорий в городском бюджете запланировано порядка 900 миллионов рублей.