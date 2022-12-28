ента новостей

15:51
Сторонники «Единой России» в Кронштадте помогли приюту для бездомных животных «Ковчег»
14:20
Петербург простился с генеральным директором АО «Адмиралтейские верфи» Александром Бузаковым
14:07
Награждены победители конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований в 2022 году
14:04
Что будет с заводом «Тойота»?
13:37
В Ленобласти обнаружили склад с табачной продукцией и поддельные специальные (акцизные) марки
13:14
В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в водителя автобуса
13:11
В Кировском районе Петербурга иномарка сбила 17-летнего подростка
12:55
«Фигвам» от Путина
12:39
В Петербурге задержали жителя Псковской области за обман пенсионерки
12:28
Полицейские задержали автоугонщика, похитевшего иномарку в Красносельском районе
12:22
В 2 раза ярче: в 2023 году пройдет переоснащение мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя история»
12:14
Петербург будет привлекать НКО для помощи ветеранам боевых действий
12:11
Туристов было почти 200 тысяч
11:08
Прокуроры принимают участие в благотворительной акции «Ёлка добра»
10:55
Стартовал конкурсный отбор на грант губернатора Ленобласти
10:38
В Гатчине пожилая женщина передала мошенникам 100 тысяч рублей
10:25
В Петербурге пьяная женщина ударила ножом своего сына
09:04
В Петербурге пройдет более 160 мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда
16:10
В Петербурге задержали вора-рецидивиста с подельником, обворовавших офис
14:38
В Петербурге при поддержке единороссов прошел новогодний праздник для особенных детей
14:33
Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником
14:31
Тайвань продлевает срок обязательной военной службы, чтобы противостоять угрозе Китая
14:28
Южная Корея открыла предупредительные выстрелы после того, как северокорейские беспилотники вошли в ее воздушное пространство
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила девушку в наушниках
13:07
Школьница из ЛНР посетила Петербург
13:04
В Петербурге пассажирка напала на кондуктора автобуса
13:03
Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном сносе завода «Ригель» в Петербурге
12:43
В Петербурге мужчина осужден к реальному лишению свободы за нетрезвое вождение каршеринга
12:34
В Гатчине пройдут всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»
12:30
В Петербурге полицейские проводят проверку по факту смерти малолетней девочки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Награждены победители конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований в 2022 году

Награждены победители конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований в 2022 году

0
70
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Награждены победители конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований в 2022 году

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок, Наталия Астахова и Всеволод Беликов приняли участие в церемонии награждения победителей и лауреатов XIV ежегодного конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований. Она состоялась в Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды.

В финальном этапе конкурса были представлены 67 объектов благоустройства в семи номинациях. Званий победителей и лауреатов удостоился 21 объект. Лидерами признаны муниципальные образования Московская застава, Посадский, Комендантский Аэродром, город Красное Село, поселок Александровское, Ржевка, город Кронштадт. Благоустройство проведено в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– В 2022 году муниципальные образования за счет субсидий городского бюджета построили 30 детских и 15 спортивных площадок. Рад, что по итогам конкурса победители есть и среди входящих в мой избирательный округ муниципальных образований, – прокомментировал Александр Ходосок. 

 

Добавим, что в 2022 году субсидии на благоустройство и озеленение получили 19 муниципальных образований. Было заключено 25 соглашений, работы в рамках которых выполнены в срок. В 2023 году число получателей субсидий увеличилось до 43.  На 2023-2025 годы на благоустройство территорий в городском бюджете запланировано порядка 900 миллионов рублей.  

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-09-2022, 18:32
Комиссия поддержала кандидатуры депутатов в состав Городской конкурсной комиссии по благоустройству
30-05-2022, 20:04
Работы юных художников украсят город к 350-летию Петра Первого
9-11-2012, 07:44
Объявлены результаты смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий районов
31-10-2022, 12:18
В Петербурге завершается месячник благоустройства
28-10-2022, 20:38
На Васильевском острове открылся новый скейт-парк
13-11-2018, 07:03
Благоустроенные объекты

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 13:11
В Кировском районе Петербурга иномарка сбила 17-летнего подростка
0
172
Вчера, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила девушку в наушниках
0
149
26-12-2022, 11:00
По факту смертельного ДТП во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело
0
175
26-12-2022, 10:55
В Выборгском районе задержан виновник смертельного ДТП
Наверх