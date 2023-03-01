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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Кадет года – 2023»

В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Кадет года – 2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Награждены победители конкурса «Кадет года – 2023»

В Мариинском дворце состоялась традиционная церемония награждения победителей конкурса «Кадет года – 2023». Лучших воспитанников кадетских училищ и классов поздравил заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

- Эта церемония стала нашей доброй традицией и сегодня проводится уже в шестнадцатый раз. Вы достигли высоких результатов, проявили знания, подготовку, силу духа и волю к победе. Мы гордимся вами! Вы избрали для себя благородную профессию – защиту Родины, став достойными наследниками тех, кто на протяжении веков сражался за наше Отечество, отстаивал его свободу и независимость. И сегодня наши воины бьются за право на жизнь для миллионов людей, за их право жить на родной земле, - сказал он.

Почетными грамотами спикера петербургского парламента Александра Бельского за первые три места в конкурсе были награждены воспитанники Суворовского военного училища Егор Етгеут, Нахимовского военно-морского училища Кирилл Свалов, Суворовского военного училища Глеб Калюжин. Благодарностями Председателя ЗС СПб был отмечен ряд победителей в номинациях конкурса. Кроме того, почетные грамоты были вручены начальникам военных училищ и кадетских корпусов. С ответным словом выступили Егор Етгеут, председатель попечительского совета региональной общественной организации «Петербургские кадеты» Юрий Левченко, руководитель образовательных проектов общественной организации Сергей Летов.

Источник: ЗАКС
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