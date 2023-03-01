В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Кадет года – 2023»

В Мариинском дворце состоялась традиционная церемония награждения победителей конкурса «Кадет года – 2023». Лучших воспитанников кадетских училищ и классов поздравил заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.
Почетными грамотами спикера петербургского парламента Александра Бельского за первые три места в конкурсе были награждены воспитанники Суворовского военного училища Егор Етгеут, Нахимовского военно-морского училища Кирилл Свалов, Суворовского военного училища Глеб Калюжин. Благодарностями Председателя ЗС СПб был отмечен ряд победителей в номинациях конкурса. Кроме того, почетные грамоты были вручены начальникам военных училищ и кадетских корпусов. С ответным словом выступили Егор Етгеут, председатель попечительского совета региональной общественной организации «Петербургские кадеты» Юрий Левченко, руководитель образовательных проектов общественной организации Сергей Летов.