Банки СПб оказались под санкциями

Пока Трамп резко критикует администрацию Байдена и выбранный ею курс, санкционная линия Соединенных Штатов остается прежней. Американцы продолжают идти в выбранном ранее направлении и методично вводят санкции против РФ.

На этот раз Вашингтон обновил список российских банков, в отношении которых приняты ограничения. В новой версии в нем оказалась треть финансово-кредитных учреждений РФ. Сейчас под санкциями США 114 банков РФ из 316.

Что касается Петербурга, то в новый санкционный список Вашингтона включены еще 6 банков СПб. Таким образом, из 16 петербургских банков под санкциями находятся аж 10 – это примерно две трети.

«Питерец.ру» отмечает, что санкции предполагают запрет на финансовые операции с американскими организациями и гражданами. Интересно, что под ограничения попали даже банки, находящиеся в 3-й сотне рейтинга.