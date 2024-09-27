Петербуржец оказался под санкциями

«Питерец.ру» сообщает, что структура OFAC, входящая в состав Минфина Соединенных Штатов, ввела санкции в отношении Сергея Иванова, родившегося в Северной столице. Ограничения также введены против криптокомпаний «Криптекс» и PM2BTC.

По версии американского правительства, господин Иванов, будучи администратором криптокомпаний, якобы участвовал в отмывании денег. Причем делал это через «Криптекс» и PM2BTC, действующих в РФ под псевдонимом UAPS. По крайней мере, так утверждают в Минфине США.

Безусловно, если человек что-то нарушил, то должен быть наказан. Однако, зная маниакальную страсть Соединенных Штатов к разного рода санкциям, версии их государственных структур не вызывают доверия. Сегодня санкции раздаются направо-налево, тем более, в отношении России.