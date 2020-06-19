Евросоюз продлил санкции

«Питерец.ру» сообщает, что ЕС продлил санкции в отношении России. Теперь ограничения будут действовать до 23 июля 2021 года. Эти санкции подразумевают запрет на торговлю между странами Евросоюза и Крымом. Под санкциями также оказались сферы инвестиций и туризма этого региона.

Напоминаем, что санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России. С тех пор эти ограничительные меры регулярно продлевались. В какой-то мере к санкциям со стороны Европы в нашей стране уже привыкли. Они уже не воспринимаются как что-то из ряда вон выходящее. Очередное продление этих ограничений было ожидаемым.

К сожалению, Евросоюз продолжает недружественную политику в отношении России. Это становится негативным фактором для развития экономики.