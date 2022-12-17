Дрозденко под санкциями

Американцы продолжают свою санкционную игру. Перечень лиц и компаний, против которых введены санкции, постоянно расширяется. Мы уже сбились со счета от количества этих ограничительных мер.

На этот раз в санкционный список Соединенных Штатов попал глава Ленобласти. Чем же так не угодил Вашингтону Александр Дрозденко? Наверно, тем, что живет в России и входит в число руководителей регионов.

Действия американских властей напоминает какой-то маниакальный бред. Такое ощущение, что вводят санкции ради самих санкций. В происходящем нет какого-либо смысла.

«Питерец.ру» отмечает, что очередные американские санкции были введены против Владимира Потанина и членов его семьи. В этот список также попали несколько губернаторов. Среди них оказался и Дрозденко.