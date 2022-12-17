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Питерец.ру » Политика » Дрозденко под санкциями

Дрозденко под санкциями

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Глава Ленобласти попал под американские санкции

Американцы продолжают свою санкционную игру. Перечень лиц и компаний, против которых введены санкции, постоянно расширяется. Мы уже сбились со счета от количества этих ограничительных мер.

На этот раз в санкционный список Соединенных Штатов попал глава Ленобласти. Чем же так не угодил Вашингтону Александр Дрозденко? Наверно, тем, что живет в России и входит в число руководителей регионов.

Действия американских властей напоминает какой-то маниакальный бред. Такое ощущение, что вводят санкции ради самих санкций. В происходящем нет какого-либо смысла.

«Питерец.ру» отмечает, что очередные американские санкции были введены против Владимира Потанина и членов его семьи. В этот список также попали несколько губернаторов. Среди них оказался и Дрозденко.

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