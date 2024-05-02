Санкционная маниакальность продолжается

Санкционная политика США приобретает какой-то маниакальный характер. Создается впечатление, что Вашингтон чувствует некое обязательство вводить новые ограничительные меры в отношении нашей страны, ее компаний и граждан.

Это даже приобретает характер маниакальной рутины. Санкции стали элементом повседневности в трудовых буднях «вашингтонского обкома». Поэтому в Белом Доме были вынуждены приготовить нам очередной подарок – поздравить Россию с Первомаем, приняв новый пакет.

«Питерец.ру» сообщает, что санкции от мировых псевдовластелинов были введены накануне. В этот перечень вошли десятки наших соотечественников и 250 компаний, причем 38 – из Петербурга.

Вашингтон ввел ограничения против структур, подозреваемых в причастности к Военно-промышленному комплексу РФ. В общем, санкционные игры американских политических маньяков продолжаются. Когда они остановятся, пожалуй, известно только Богу.