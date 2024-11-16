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Питерец.ру » Политика » Власти разберутся с Ютубом

Власти разберутся с Ютубом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
Проблему YouTube изучат в Кремле – смогут ли власти ее решить?

Замедление видеохостинга Ютуб волнуется блогеров и многих других людей. На днях в работе платформы наметились некоторые улучшения, но проблемы все равно остаются, что отмечают пользователи СПб и других городов.

«Питерец.ру» сообщает, что проблема YouTube будет изучена в Кремле. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, замедление Ютуба в РФ обусловлена не только действием властей, но и политикой компании Гугл, которая не обновляет необходимое оборудование. Также тема Ютуба звучала во время разговора Владимира Путина с режиссером Шахназаровым – глава государства пообещал заняться данным вопросом.

В общем, посмотрим, чем завершится эта ситуация, и какое решение примет Владимир Владимирович.

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