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Питерец.ру » Общество » YouTube останется

YouTube останется

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
3dnews.ru
Закрывать Ютуб в России не собираются

«Питерец.ру» сообщает, что снова стала подниматься тема о возможном закрытии Ютуба. В частности, об этом заговорил сенатор Алексей Пушков. Он намерен направить соответствующую инициативу в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

Пушков считает, что нужно временно приостановить работу сервиса. Такая позиция обусловлена поведением видеохостинга, который удалил аккаунты Совфеда РФ. Это было обусловлено введенными санкциями.

Реакция Пушкова понятна. Но в Минцифры не видят необходимости блокировать Ютуб. Там заявили, что подобных планов по-прежнему нет. Эта позиция тоже логична и основана на взвешенном подходе.

Блокировка Ютуба больше навредит, чем принесет какую-либо пользу. В России есть немало блогеров, которые зарабатывают там деньги. У многих компаний и учреждений есть свои YouTube-каналы. В случае блокировки мы бы навредили сами себе.

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