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Питерец.ру » Политика » Власти предпочли не вмешиваться

Власти предпочли не вмешиваться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
В Кремле не стали вмешиваться в конфликт ЦИК и петербургского Избиркома

«Питерец.ру» уже писал о конфликте, который возник между ЦИКом и Горизбиркомом Северной столицы. Элле Памфилов приходилось решать ряд проблем. Апогеем стало обращение в Генпрокуратуру и Следственный Комитет относительно фальсификаций на выборах.

Было интересно, какую позицию в такой ситуации займет Кремль. Однако обошлось без вмешательства со стороны властей. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не станет вмешиваться в конфликт. Ситуация была названа рабочей: каждая структура действует в рамках своих компетенций.

Так что глава государства не занял чью-либо сторону. По крайней мере, не было сделано никаких публичных заявлений в поддержку ЦИК или петербургского ГИК. Поэтому какого-либо широкого резонанса это дело не вызовет. Отменять итоги выборов на некоторых участках и пересчитывать голоса вряд ли кто-либо будет.

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