Популярность «Ютуба» в СПб падает

Не секрет, что в последнее время в стране замедлилась работа YouTube. Многие пользователи вообще не могут просматривать там видеоролики, кто-то делает это с трудом. Большое число жалоб на видеохостинг поступает и от петербуржцев.

«Питерец.ру» отмечает, что на этом фоне наблюдается снижение популярности YouTube. Петербуржцы стали значительно реже пользоваться этой площадкой. Подобная тенденция наблюдается и в других регионах.

Если раньше среднее время просмотра составляло 52 минуты, то сейчас оно сократилось до 38. Это данные, касающиеся всех пользователей – даже тех, кто заходит в YouTube редко. Если же смотреть на активную аудиторию видеохостинга, то их время просмотра упало со 111 минут до 92.

При этом нисходящая тенденция продолжается. Что будет с YouTube дальше, неизвестно.