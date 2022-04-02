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Питерец.ру » Общество » Останемся без «Ютуба»?

Останемся без «Ютуба»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
«Ютуб» могут заблокировать в течение нескольких дней

Перспективы YouTube в России остаются достаточно туманными. Сервис может быть заблокирован уже на следующей неделе. Это станет серьезным ударом не только для многих блогеров, но и для организаций.

Например, свой контент в Ютубе размещают образовательные учреждения. Теперь по требованию Минобрнауки вузы должны перенести свои материалы на площадки VK.Video и Rutube. Ситуацией с возможной блокировкой Ютуба обеспокоены многие организации и предприниматели.

Возможна ли ситуация, что YouTube продолжит работу в России? «Питерец.ру» считает, что такой вариант нельзя исключать. Это произойдет, если компания «Гугл», владеющая сервисом «Ютуб», выполнит требования Роскомнадзора. Тогда власти РФ не станут прибегать блокировке. Но нельзя исключать и ограничений со стороны самого «Гугла». Компания может закрыть доступ для нашей страны.

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