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Питерец.ру » Общество » YouTube стал нормально работать – надолго ли?

YouTube стал нормально работать – надолго ли?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
the-geek.ru
Петербуржцы обнаружили нормальную работу Ютуба – но с чем это связано?

Некоторое время назад были опубликованы результаты исследования, которое показало, что петербуржцы больше боятся замедления YouTube, чем ядерной угрозы. И вот в эти выходные видеохостиг вновь нормально заработал. Причем данную тенденцию отметили не только петербуржцы, но и пользовали из других городов.

«Питерец.ру» отмечает, что по поводу улучшения работы Ютуба есть несколько версий. Согласно одной из них – произошел сбой настроек, замедляющих работы хостинга в России, но через некоторое время все вернется на круги своя. Другая версия гласит, что YouTube окончательно разблокировали, поскольку в Вашингтоне сменилась власть.

Однако реальное положение вещей пока неизвестно. Посмотрим, что будет происходить с Ютубом дальше.

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