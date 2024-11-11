YouTube стал нормально работать – надолго ли?

Некоторое время назад были опубликованы результаты исследования, которое показало, что петербуржцы больше боятся замедления YouTube, чем ядерной угрозы. И вот в эти выходные видеохостиг вновь нормально заработал. Причем данную тенденцию отметили не только петербуржцы, но и пользовали из других городов.

«Питерец.ру» отмечает, что по поводу улучшения работы Ютуба есть несколько версий. Согласно одной из них – произошел сбой настроек, замедляющих работы хостинга в России, но через некоторое время все вернется на круги своя. Другая версия гласит, что YouTube окончательно разблокировали, поскольку в Вашингтоне сменилась власть.

Однако реальное положение вещей пока неизвестно. Посмотрим, что будет происходить с Ютубом дальше.