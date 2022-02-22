Платная парковка расширяется

Курс, взятый на расширение зон платной парковки, продолжается. В Петербурге хотят разгрузить городские улицы. Поэтому количество платных стоянок постепенно увеличивается. Автомобилистов, по сути, вынуждают пользоваться общественным транспортом. Без особой надобности в центр Петербурга уже мало кто едет.

По имеющимся сведениям, на таких стоянках у водителей будет 15 бесплатных минут. Об этом сообщили в Центре управления парковками. Так что, если водитель приехал кого-то отвезти или забрать, ему вполне хватит для этого времени. Платить за первые 15 минут стоянки не нужно.

«Питерец.ру» отмечает, что решение о платных парковках понятно. Власти хотят снизить нагрузку на парковочные зоны. При этом в стране уже давно наблюдается не очень хорошая тенденция. Слишком уж много начинают брать денег с водителей. Это и транспортный налог, и наличие платных трасс. Теперь еще и платные парковки добавились.