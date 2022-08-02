Не хотят платить за проезд

Стремление сократить плату за проезд является нормальным желанием человека. Когда у людей есть возможность получить скидку на поездку в общественном транспорте, они охотно этим пользуется. Проблема в том, что кто-то желает проехать на сверхвыгодных условиях – т. е. вообще бесплатно.

«Питерец.ру» сообщает, что с начала транспортной реформы в Петербурге было выявлено более 5 тыс. пассажиров без билета. Этим гражданам предстоит заплатить штраф в размере 500 руб. Причем на это дается 60 дней. Если же безбилетник не станет это делать, то постановление передадут судебным приставам.

В Северной столице работает более 300 ревизоров. Эти люди проверяют билеты и оказывают помощь гражданам. Чтобы оградить себя от проблем, пассажирам лучше приобретать билет. Это гораздо дешевле суммы потенциального штрафа.