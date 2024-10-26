ента новостей

15:27
Кто будет охранять парламент?
15:06
Мигранты не хотят быть сантехниками и уборщиками?
14:54
В Ленобласти подросток на "Волге" столкнулся с "Шевроле". Оба водителя в больнице
11:15
В Колпино в ДТП пострадал водитель и 10-летний пассажир «Лады Гранта»
10:06
Теплую одежду покупают меньше
09:44
Продажи мотоциклов взлетели
03:09
Нижегородский мастер ФИДЕ Дмитрий Гольцев стал победителем блица на шахматном турнире «Мемориал Чигорина»
02:18
Уфимский «Динамо-Урал» победил «Динамо-ЛО» в 9-м туре волейбольной Суперлиги со счётом 3–0, у Сурмачевского – 16 очков
01:56
Крупная победа СКА над «Спартаком» – 5:2, автором победной шайбы стал Василий Глотов
14:45
В Петербурге неадекватный мужчина в гипермаркете «О’Кей» устроил поножовщину
12:18
Нужно ли штрафовать за оскорбление учителей?
11:52
Пришлось перейти на дистанционку
11:25
Клуб межкультурного диалога «Русский Шанхай — китайский Петербург» открылся в РГПУ им. А. И. Герцена
11:21
Полицейские поймали троих рецидивистов, ограбивших хлебокомбинат в Гатчине
11:12
В ДТП под Лугой пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Фольксваген»
11:02
В Ленобласти 81-летний водитель «Ниссан X-TRAIL» скончался на трассе «Скандинавия»
10:54
В Невском районе подростки жестоко избили мужчину
10:49
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ломоносова
10:41
В Колпино поймали мигранта, обманувшего двух пенсионерок в Петродворцовом и Калининском районах
09:54
В ГАТИ проверили нежилые здания
08:50
Не работает оплата парковок
02:11
ВХЛ: петербургское «Динамо» в овертайме проиграло ЦСК ВВС 1:2, а «СКА-Нева» уступила «Дизелю» со счётом 3:5, хотя Даниил Лазутин сделал хет-трик
01:53
Волейбольный «Зенит» в который раз проиграл казанскому «Зениту», не сумев взять ни одной партии: не помогло и отсутствие в составе гостей Сэма Деру
01:28
В матче Кубка России между «Крылья Советов» – «Динамо» было забито 9 мячей: хет-трик сделал динамовский марокканец Маухуб, ранее «Зенит» победил «Факел»
16:15
В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту
15:17
В Telegram появились новые мошеннические аккаунты
15:15
Звонки через мессенджеры могут заблокировать в качестве борьбы с фродом
13:04
В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
12:58
В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов
12:52
В Госдуме откроется выставка к 300-летию СПбГУ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Кто будет охранять парламент?

Кто будет охранять парламент?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице объявлен конкурс для определения компании, которая обеспечит охрану ЗакСа

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге ищут исполнителя, который обеспечит безопасность Законодательного Собрания города. Для этого объявлен конкурс – необходимая документация находится в открытом доступе.

Парламент СПб намерен выделить 30,5 млн. руб. Компания, которая выиграет тендер, должна будет обеспечивать безопасность во время общественных мероприятий, а также следить за сохранностью зданий и вещей. Помимо этого, охрана обеспечит пропускной режим.

Это предприятие должно будет приступить к своим обязанностям с 1 декабря. Предоставление услуг в рамках данного контракта планируется до 30 июня следующего года.

Теперь парламент будет рассматривать поступившие заявки. После этого будет выбран победитель конкурса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-05-2022, 15:52
Кандидатов в Молодежный парламент ждет третий этап
26-09-2022, 15:51
Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года
22-10-2012, 11:40
Петропавловскому собору предстоит реставрация
10-01-2023, 13:03
В Петербурге молодежный парламент предложил сделать проезд в транспорте бесплатным для ветеранов 18 января
14-03-2023, 12:47
Парламент создаст рабочую группу для разработки законопроектов в сфере обращения с животными
27-02-2019, 12:36
Парламент Петербурга окончательно принял закон о резервировании рабочих мест для молодежи и людей предпенсионного возраста

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 14:54
В Ленобласти подросток на "Волге" столкнулся с "Шевроле". Оба водителя в больнице
0
63
Сегодня, 11:15
В Колпино в ДТП пострадал водитель и 10-летний пассажир «Лады Гранта»
0
110
Вчера, 11:12
В ДТП под Лугой пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Фольксваген»
0
119
Вчера, 11:02
В Ленобласти 81-летний водитель «Ниссан X-TRAIL» скончался на трассе «Скандинавия»
Наверх