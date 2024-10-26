Кто будет охранять парламент?

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге ищут исполнителя, который обеспечит безопасность Законодательного Собрания города. Для этого объявлен конкурс – необходимая документация находится в открытом доступе.

Парламент СПб намерен выделить 30,5 млн. руб. Компания, которая выиграет тендер, должна будет обеспечивать безопасность во время общественных мероприятий, а также следить за сохранностью зданий и вещей. Помимо этого, охрана обеспечит пропускной режим.

Это предприятие должно будет приступить к своим обязанностям с 1 декабря. Предоставление услуг в рамках данного контракта планируется до 30 июня следующего года.

Теперь парламент будет рассматривать поступившие заявки. После этого будет выбран победитель конкурса.