ента новостей

16:57
Депутаты в Петербурге поддержали идею урегулировать порядок выступлений уличных музыкантов и артистов
16:44
В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух
16:37
Праздник «Путь от конки до трамвая», приуроченный к 115-летию петербургского трамвая
15:51
Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года
15:49
Новому командующему Северо-Западным округом Росгвардии вручили личный штандарт
14:27
В Приозерске ограбили круглосуточный магазин "21 век"
14:25
Обрушившийся на Филиппины тайфун Нору унес жизни пятерых человек
14:21
В Гонконге судят 90-летнего кардинала из-за фонда протеста
14:20
В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно
14:19
Мундеп Фаттуш: Смольный апеллирует непонятными цифрами в вопросе увеличения зарплат
13:47
В Ленобласти пожилая пациентка больницы выпрыгнула в окно
13:14
Комиссия по градостроительству утвердила состав Общественного штаба по реновации
13:11
В Никольском задержан подозреваемый в угоне автомобиля
13:04
Задержан 20-летний юноша за обман пенсионерок
12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
10:41
Тарифы ЖКХ опять повысят
10:06
Как уснуть за 5 минут
09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
09:24
Задержан подозреваемый пытавшийся сжечь военкомат в Ломоносове
09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
09:08
Как избавиться от тревоги на фоне новостей
18:23
Московскому «Динамо» удалось прервать победную серию СКА, начавшуюся в 1-м туре
15:48
В Петербурге задержаны два мужчины за стрельбу на Пейзажной улице
14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
14:19
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и врезалась в камень. Погиб пассажир
12:47
Филиппины в опасности из-за приближения супертайфуна Нору
12:35
Северная Корея запустила баллистическую ракету по водам у восточного побережья Корейского полуострова
12:28
Кубинцы примут решение об однополых браках на национальном референдуме
12:02
В Петербурге студент ЛЭТИ выбросился из окна
18:33
На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года

Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Городской парламент планирует 12 октября приступить к корректировке бюджета 2022 года

Первое чтение законопроекта о корректировке бюджета 2022 года состоится на пленарном заседании Законодательного Собрания 12 октября. Сегодня такое решение принял бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента.

– Председателем Законодательного Собрания Александром Бельским было дано нашему комитету поручение как можно скорее приступить к работе над корректировкой бюджета. Внесли нам законопроект 23 сентября. Теперь необходимо, чтобы все комиссии Собрания рассмотрели его и не позднее, чем за шесть дней до первого чтения, сообщили о результатах, – уточнил председатель комитета Михаил Барышников.

Кроме того, парламентарии намерены за это время рассмотреть ход исполнения текущего бюджета с представителями шести комитетов городского правительства, результаты которых вызывают наибольшее количество вопросов.

Также сегодня депутаты утвердили Положение об экспертах бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В связи с предстоящим окончанием срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты СПб Юрия Шутова, бюджетно-финансовый комитет решил внести на рассмотрение Собрания проект Постановления «Об объявлении процедуры назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга». Предлагается установить срок для приема документов от претендентов на должность аудитора до 4 октября 2022 года включительно.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-06-2022, 15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
12-11-2020, 12:47
В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год
22-08-2022, 15:28
На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа рассказали о новых принципах работы над бюджетом
20-09-2022, 14:40
Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии
11-06-2019, 13:15
Депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков скончался на 51-м году жизни
24-11-2014, 14:12
Бюджет на следующий год принят

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
0
108
Сегодня, 09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
0
97
Сегодня, 09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
0
143
Вчера, 14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
Наверх