Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года

Первое чтение законопроекта о корректировке бюджета 2022 года состоится на пленарном заседании Законодательного Собрания 12 октября. Сегодня такое решение принял бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента.

– Председателем Законодательного Собрания Александром Бельским было дано нашему комитету поручение как можно скорее приступить к работе над корректировкой бюджета. Внесли нам законопроект 23 сентября. Теперь необходимо, чтобы все комиссии Собрания рассмотрели его и не позднее, чем за шесть дней до первого чтения, сообщили о результатах, – уточнил председатель комитета Михаил Барышников.

Кроме того, парламентарии намерены за это время рассмотреть ход исполнения текущего бюджета с представителями шести комитетов городского правительства, результаты которых вызывают наибольшее количество вопросов.

Также сегодня депутаты утвердили Положение об экспертах бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В связи с предстоящим окончанием срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты СПб Юрия Шутова, бюджетно-финансовый комитет решил внести на рассмотрение Собрания проект Постановления «Об объявлении процедуры назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга». Предлагается установить срок для приема документов от претендентов на должность аудитора до 4 октября 2022 года включительно.