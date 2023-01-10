В Петербурге молодежный парламент предложил сделать проезд в транспорте бесплатным для ветеранов 18 января

Молодёжный парламент при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга предлагает сделать проезд в общественном транспорте в День прорыва блокады Ленинграда бесплатным. Для этого спикер Дмитрий Агафонов предлагает внести изменения в статью 69 Социального кодекса города.

В случае принятия инициативы, в день памятной даты бесплатный проезд в общественном транспорте получат ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, независимо от их гражданства и места жительства.

— День 18 января стал переломным моментом в битве за Ленинград. Отрадно, что молодое поколение чтит и помнит это героическое событие. При должной проработке вопроса у идеи есть все шансы стать законодательной инициативой, быть рассмотренной и принятой поправкой в кодекс так, чтобы она заработала начиная со следующего года, — прокомментировал Председатель петербургского парламента Александр Бельский.

Отметим, что Молодёжный парламент приступил к работе 23 сентября 2022 года. В конце декабря на совместном заседании Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга и постоянной комиссии по молодёжной политике, делам общественных объединений и цифровизации были озвучены итоги работы молодых депутатов.