Депортировать стали чаще

«Питерец.ру» сообщает, что с начала 2024 года из Северной столицы было депортировано свыше 6,1 тыс. мигрантов. Это намного больше, чем за весь 2023-й – тогда из Петербурга выдворили 3,6 тыс. иностранцев.

Эти данные озвучили в управлении ФССП. Начиная с января, каждый месяц из СПб отправляли назад по 600 мигрантов. С августа это число увеличилось до 725. Ну а в первые 2 недели октября до пограничного поста Пулково уже доставили 420 иностранцев.

Чаще всего депортируют мигрантов из Центральной Азии – узбеков, таджиков и киргизов. Среди отправленных на родину граждан также оказываются алжирцы, индийцы, египтяне, камерунцы и представители других стран.

На депортацию одного иностранца в среднем уходит 27 тыс. руб. Также этих людей штрафуют за нелегальное нахождение в России.