Продолжают проверять мигрантов

Нелегальная миграция стала одной из злободневных тем для Северной столицы. Полиция Петербурга проводит периодические рейды для выявления незаконно находящихся в РФ иностранцев.

«Питерец.ру» сообщает, что еще одно такое мероприятие было проведено в Московском р-не. В ходе рейда правоохранители проверили более 400 мигрантов. Это иностранцы, проживающие в садоводствах, находящихся недалеко от аэропорта Пулково.

Оказалось, что у большинства приезжих проблем с документами не было. Однако 35 человек миграционные законы все-таки нарушили – этих людей пришлось задержать и доставить в отделение полиции.

Теперь такие мигранты будут привлечены к ответственности. Ну а те, кто допустил грубые нарушения, будут депортированы из России, причем они не смогут приехать обратно в течение нескольких лет.