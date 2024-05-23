Раскрыта схема легализации мигрантов

В Петербурге продолжается борьба с нелегальной миграцией. Выявляются лица, которые незаконно находятся в СПб, а также пресекается деятельность тех, кто занимается незаконным оформлением иностранцев.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб обнаружена группа, осуществляющая легализацию мигрантов. По версии МВД, ее деятельность велась 2 года, и за это время было оформлено более 1,5 тыс. человек. В полиции считают, что за незаконную помощь члены ОПГ получили десятки млн. руб.

Легализация иностранцев велась через частное агентство. Мошенники фиктивно ставили мигрантов на учет и оформляли им трудовой патент. После этого иностранцы, имеющие на руках поддельные документы, обращались для дальнейшего оформления. Следствие по этому делу продолжается.