ента новостей

09:42
Москвин может уйти на фронт
09:13
Губернаторы обсудили ситуацию с ТКО
08:42
С маслом возникли проблемы
08:15
Уборкой займутся роботы
00:56
«СКА-Нева» и «Горняк-УГМК» выдали результативный матч чемпионата ВХЛ в «Хоккейном городе»: Владислав Романов сделал хет-трик, а победили гости в овертайме
00:34
«Зенит» забил пять безответных мячей «Акрону» в матче 12-го тура чемпионата РПЛ, Мостовой сделал дубль
22:09
На улице Костюшко в ДТП пострадал 11-месячный ребёнок и двое взрослых
20:58
V Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ» в Тихвине завершился в День Покрова Божией Матери
20:57
В Невском районе полицейские накрыли притон для занятия проституцией
15:17
Выставка «Времена Елены Косарьковой. Осень. Зима. Весна. Лето»
12:50
В России появится аналог Apple Pay
12:48
В Петербурге определили лучших пловцов Росгвардии
12:27
В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика
12:22
В Петербурге рецидивист порезал ножом хозяйку - квартиросдатчицу
12:08
Ранее судимый житель Московской области избил прохожего на Невском проспекте
12:04
В Петербурге задержали, подозреваемого в организации драки в троллейбусе
11:14
Завтра субботник!
10:42
Петербуржцы охотно едут на Дальний Восток
09:42
Продолжают проверять мигрантов
09:13
Налаживаем грузоперевозки с Африкой
02:26
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков занял третье место в чемпионате России по быстрым шахматам в Сочи, отстав от ставшего победителем Никиты Афанасьева на пол-очка
22:55
СКА в овертайме победил ЦСКА 5:4, такой же результат повторили «Торпедо» и «Нефтехимик», а в матче «Авангарда» и «Спартака» было заброшено 11 шайб
22:38
Волейбольное «Динамо-ЛО» проиграло в пяти сетах клубу «Факел Ямал», но сумело выйти в следующий раунд Кубка России
18:36
Единороссам поставили задачу
17:50
Летний турпоток увеличился
17:48
В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций
16:24
В Петербурге росгвардейцы обнаружили клад монет на дне Фонтанки
13:05
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувшего пенсионерку с Варшавской улицы
12:58
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников с Парнаса
12:47
В Петербурге поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Туристской улицы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Москвин может уйти на фронт

Москвин может уйти на фронт

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
spb.aif.ru
Осужденный бывший вице-губернатор изъявил желание уйти на СВО

Участие в СВО становится возможностью для осужденных граждан, желающих избежать тюрьмы. Теперь по такому пути может пойти бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин.

«Питерец.ру» отмечает, что случаи, когда на СВО уходили чиновники, имеющие проблемы с законом, уже имели место. Это экс-замглавы правительства Чувашии Данилов и его бывший коллега из Дагестана Исаев (занимавший ранее аналогичную должность), а также замгуберантора Тамбовской обл. Кулаков.

В СПб и Ленобласти экс-чиновники уровня Москвина на СВО еще не оправлялись. При этом весной на фронт ушел Андрей Низовский, возглавлявший ранее администрацию Всеволожского р-на.

Получается, СВО становится неким «спасательным кругом» для чиновников. Насколько это справедливо, вопрос дискуссионный. Ясно одно – эти люди имеют такие же права, как и остальные граждане России, так что могут этим воспользоваться.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-10-2024, 08:22
Бывший вице-губернатор получил срок
15-03-2013, 11:18
Земельные аферы в Ленобласти: первые чиновники идут по этапу
21-01-2020, 08:04
Кулаков получил новую должность
29-09-2022, 12:23
Чиновники Смольного и их родственники могут избежать мобилизации благодаря «спискам Беглова» — СМИ
30-10-2012, 12:46
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко представил коллегами новых руководителей исполнительных органов власти
20-03-2023, 15:07
Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа Петербурга поддержал проект постановления о запрете рекламы микрофинансовых организаций

Происшествия на дорогах

0
102
Вчера, 22:09
На улице Костюшко в ДТП пострадал 11-месячный ребёнок и двое взрослых
0
116
Вчера, 12:27
В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика
0
146
17-10-2024, 12:17
В Ломоносовском районе водитель «Шкоды Фабия» погиб вылетев в кювет
0
194
16-10-2024, 11:48
В Сестрорецке курьер на велосипеде сбил 5-летнего мальчика
Наверх