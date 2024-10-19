Москвин может уйти на фронт

Участие в СВО становится возможностью для осужденных граждан, желающих избежать тюрьмы. Теперь по такому пути может пойти бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин.

«Питерец.ру» отмечает, что случаи, когда на СВО уходили чиновники, имеющие проблемы с законом, уже имели место. Это экс-замглавы правительства Чувашии Данилов и его бывший коллега из Дагестана Исаев (занимавший ранее аналогичную должность), а также замгуберантора Тамбовской обл. Кулаков.

В СПб и Ленобласти экс-чиновники уровня Москвина на СВО еще не оправлялись. При этом весной на фронт ушел Андрей Низовский, возглавлявший ранее администрацию Всеволожского р-на.

Получается, СВО становится неким «спасательным кругом» для чиновников. Насколько это справедливо, вопрос дискуссионный. Ясно одно – эти люди имеют такие же права, как и остальные граждане России, так что могут этим воспользоваться.