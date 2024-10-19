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Питерец.ру » Политика » Губернаторы обсудили ситуацию с ТКО

Губернаторы обсудили ситуацию с ТКО

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Опубликовал: Евгений Панычев
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78.ru
Беглов и Дрозденко обсудили вопрос обращения с отходами

Петербург и Ленобласть взаимодействуют по различным направлениям. Между регионами установились тесные добрососедские отношения, из которых складывается сотрудничество по многим вопросам. Поэтому главы СПб и ЛО нередко проводят встречи и совещания.

«Питерец.ру» сообщает, что губернаторы Беглов и Дрозденко обсудили ситуацию с обращением с твердыми коммунальными отходами. Еще в 2022 году главы регионов создали совместную комиссию, занимающуюся этим направлением.

Совместная работа Петербурга и Ленобласти продолжается. Согласно указу Путина, к 2030 году СПб должен перерабатывать полный объем ТКО. По словам Александра Беглова, идет движение к выполнению данной задачи.

В частности, для этого летом была открыта 2-я очередь завода «Волхонка». Каждый год там будут перерабатывать до 600 тыс. т. отходов. При этом стороны обсудили строительство новых перерабатывающих комплексов, которые смогли бы полностью обеспечить нужны СПб и ЛО.

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