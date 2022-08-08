Экспортируем в Китай

«Питерец.ру» сообщает, что с начала года товарооборот между РФ и КНР увеличился на 29%. Его объем составил 97,7 млрд $. При этом экспорт РФ в Поднебесную в 1,7 раза превысил объем импорта. Он увеличился на 48,8%.

Главы государств обсудили вопрос увеличения товарооборота. Ожидается, что к 2024 году он достигнет 200 млрд $ в год. Примечательно, что на показатель в 100 млн $ удалось выйти уже в 2018 году.

Активизация этого торгового взаимодействия – логичный ответ России на западные санкции. Сотрудничество с КНР важно в контексте противостояния с США и ЕС. Китай является важным стратегическим партнером России. Взаимодействие между странами осуществляется по многим направлениям. Безусловно, это касается и торговли.